تعرف على ستة أفلام قصيرة تشارك بمهرجان الفيلم العربي في برلين‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت الدورة الخامسة عشر من مهرجان الفيلم العربي في برلين وذلك في ٢٤ أبريل الجاري، وتستمر فعالياتها حتى الثلاثاء المُقبل.

ويشارك في المهرجان عدد كبير من الأفلام العربية، بينها ٦ أفلام قصيرة، هي: الأردنيان البحر الأحمر يبكي لـفارس الرجوب وحديقة الحيوان لـطارق ريماوي، والثلاثة أفلام اللبنانية يرقة لـميشيل ونويل كسرواني، وإذا الشمس غرقت في بحر الغمام لـوسام شرف، وموسم لـحسين إبراهيم والمغربي بلا مفتاح لـوليد مسناوي.

نبذة عن الأفلام المشاركة ومواعيد عرضها:

فيلم إذا الشمس غرقت في بحر الغمام من تأليف وإخراج وسام شرف، وتدور الأحداث على الواجهة البحرية لموقع بناء في بيروت بلبنان، حيث يتابع الفيلم رائد؛ فرد أمن عليه أن يمنع المارة من الوصول إلى ساحل البحر. يبدأ رائد في استكشاف نفسه بكل الطرق عبر لقاءات غير مألوفة - أو ربما هذا ليس إلا مجرد أحلام وما تنسجه رغباته؟

مواعيد العرض:

● الخميس 25 أبريل الساعة 7 مساءً بسينما سيتي ويدينج

● الجمعة 26 أبريل الساعة 9 مساءً بسينما أرسنال

فيلم البحر الأحمر يبكي من إخراج وتأليف فارس الرجوب ويحكي الفيلم عن آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى.

مواعيد العرض:

● الخميس 25 أبريل الساعة 7 مساءً بسينما سيتي ويدينج

● الجمعة 26 أبريل الساعة 9 مساءً بسينما أرسنال

فيلم يَرقة للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني ويدور حول سارة وأسما، امرأتان من بلاد الشام، تلتقيان أثناء عملهما في مطعم فرنسي بمدینة لیون، إذ تحمل كل منهما ثِقَل حیاتھا وبیتھا الذي تركته في بلدها. تبدأ علاقتھما بتوجس وحذر ولكن يولد مع الوقت خیطًا یربطھما.

مواعيد العرض:

● الخميس 25 أبريل الساعة 9 مساءً بسينما ترانستوبيا

● الأحد 28 أبريل الساعة 7 مساءً بسينما وولف

فيلم بلا مفتاح للمخرج وليد مسناوي وتدور أحداثه حول أمين، لص شاب، خلال بحثه الحثيث عن مهرب من حياته البائسة في شوارع الدار البيضاء، يقع في طريقه صندوق مجوهرات مغلق، يمثل تذكرته نحو مستقبل أكثر إشراقًا في أوروبا.

مواعيد العرض:

● السبت 27 أبريل 9 مساءً الساعة بسينما سيتي ويدينج

● الاثنين 29 أبريل الساعة 7:30 مساءً بسينما سيني ستار في KulturBrauerei

فيلم موسم من تأليف وإخراج حسين إبراهيم تدور الأحداث في لبنان عام 1991، في يوم صافٍ ومشرق، يرافق فِراس البالغ من العمر 11 عامًا والده تيسير وصديق والده رايان في رحلة صيد طيور في الجبال اللبنانية. هذه الرّحلة التي كان من المفترض أن تكون رحلة صيد عادية في البداية، تتحوّل إلى مغامرة لا تُنسى.

مواعيد العرض:

● السبت 27 أبريل الساعة 9 مساءً بسينما سيتي ويدنج

● الإثنين 29 أبريل الساعة 7:30 مساءً بسينما سيني ستار في KulturBrauerei

فيلم حديقة الحيوان من تأليف وإخراج ومونتاج طارق ريماوي، وتنطلق الأحداث بينما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب. رغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب.

مواعيد العرض:

● الخميس 25 أبريل الساعة 7 مساءً بسينما سيتي ويدنج

● الجمعة 26 أبريل الساعة 9 مساءً بسينما أرسنال