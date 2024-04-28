ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية بشرى بفستان مميز من تصميم المصمم اللبناني فؤاد سركيس خلال مشاركتها وحضورها في مهرجان مالمو للسينما العربية. وشاركت بشرى صوراً لها من المناسبة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتميز فصستانها بتدرج الالوان من البرتقالي الى الفوشيا. أما بالنسبة الى سعر الفستان فقد بلغ وسعره 77 ألف جنيه مصري اي حوالي 1608 دولار أميركي.

وتفاعل الجمهور مع إطلالتها اللافتة وتغزلوا بها في خانة التعليقات مشيرين الى جمالها واشراقتها وان اللون البرتقالي يليق جداً بلون بشرتها .

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى تتألق بفستان من تصميم فؤاد سركيس في مهرجان مالمو .. وهذا سعره - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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