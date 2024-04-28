بإطلالة صيفية" مي عمر تخطف الأنظار.. والجمهور: "بتجنني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وشاركت مي متابعيها صورة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت وسط الطبيعة، وارتدت قميص طويل باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات بالحب من المتابعين، وجاءت كالتالي: "أجمل ضحكة، ملامحها بريئة أوي، كتير بنحبك، بتجنني، ضحكتك بتجنن".

وشاركت مي عمر في دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من بطولة كلًا من: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

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