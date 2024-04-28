موعد حفل عمر خيرت في مهرجان ليلة عمر الكويتي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لحلفه الموسيقي الجديد، في الكويت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي الذي يضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

يشارك عمر خيرت في المهرجان بحفلين غنائيين متتاليين في 16 و 17 من مايو القادم على مسرح الكويت أرينا.

تنطلق فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت في مايو القادم مع أبرز نجوم الغناء العربي منهم شيرين عبد الوهاب، تامر عاشور، بهاء سلطان".

يعتبر عمر خير واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية

المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة.