وصلة غناء ورقص.. أحمد الفيشاوى يشعل المسرح برفقة حسن شاكوش

ياسر رشاد - القاهرة - شارك النجم أحمد الفيشاوى متابعيه ومحبيه مقطع فيديو أثناء حضوره حفلا مع حسن شاكوش، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتب أحمد الفيشاوى قائلا : "شكرًا على الصراخ، اعمل بجد واحتفل بجد أكثر" وظهر فى الفيديو وهما يرقصان ويغنيان سويا.

حل الفنان أحمد الفيشاوي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "على المسرح" المذاع على قناة "الحياة".

كشف النجم أحمد الفيشاوي، أسرار فى حياته الشخصية والمهنية، مؤكداً أنه كان يعيش مع عائلته في منطقة حدائق القبة أثناء طفولته، مشيراً بأنه لا يحب هذه الفترة من حياته، وكان والداه لم يتخطيا مرحلة النجومية ويكونا ثروتهما الخاصة من السينما والتليفزيون "بندم على فترة الطفولة ندم شديد".

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يكشف أسرار بحياته الشخصية

أكد أحمد الفيشاوي، خلال لقاء تلفزيوني له، قائلاً: "أن عائلته كانت تعيش في شقة صغيرة مكونة من غرفة واحدة وصالة، مشددًا على أن ذلك الأمر كان يجعله دائما خارج المنزل، "مريت بمرحلة طيش في تلك الفترة".

تابع أحمد الفيشاوي حديثه بأنه في فترة الطفولة عانى منه الكثير من أسرته، معلقاً: "بندم على فترة الطفولة ندم شديد.. عذبت ناس كتير معايا"، موضحا أن بعد نجومية والده استطاع السفر للعديد من دول العالم.

تحدث النجم أحمد الفيشاوي، عن أكبر مصدر للحيرة في حياته هو حلم يتكرر كثيرا في منامه، بإنه يجلس بجوار السائق في سيارة ويسقطان من أعلى كوبري 6 أكتوبر، ويستيقظ قبل أن يرتطما بالأرض.

أحمد الفيشاوي يكشف أسباب عقدته بكوبري 6 أكتوبر

أضاف أحمد الفيشاوي فى حديثه، قائلاً: "كل ما أكون على كوبري 6 أكتوبر بيبقي عندي العقدة دي وبقول يا رب أمشي".

أنهي أحمد الفيشاوي حديثه، معلقاً: "أحاول تطوير نفسى دائما، وأستخدم آلاف الأقنعة، مثلا عندما أكون غاضبا ويطلب مني شخص أن يلتقط صورة معي أستجيب له حتى لا أحرجه، وهناك قناع الخشب وأعني بذلك امتناعي عن الكلام عندما كنت أتشاجر مع صديقة لي، في الماضي كنت أنفعل كثيرا، أقصد منذ 3 سنوات عندما كنت متزوجا، كنت عصبيا، لكن الأمر يصل إلى استخدام العنف، ولم أكن سعيدا بهذا الأمر، ولكن الآن أنا حر، ولم أعد أهتم إلا بأبنائي وأصبحت أكثر راحة".