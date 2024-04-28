سعد لمجرد يزور مقابر النجوم في مصر.. هذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان المغربي سعد لمجرد مجموعة صور له كشف من خلالها عن قيامه بزيارة مجموعة من مقابر المشاهير، في ختام زيارته للقاهرة والتي أحيا خلالها حفلًا فنيًا، إضافة إلى تصوير كليب لأغنيته الجديدة.

وظهر سعد لمجرد أمام عدد من مقابر المشاهير الراحلين ومنهم: الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والعندليب عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم والفنانان أنور وجدي وفريد الأطرش.

وقال سعد لمجرد عن عبد الباسط عبد الصمد، إنه تعلم منه جودة الأداء وإتقان مخارج الحروف والخشوع للكلمة الإلهية، مردفًا: “لقد كان من المقرئين المقربين إلى قلبي حيث اعتدت منذ الصغر في منزلنا بالرباط على الاستماع يوميًا إلى تلاوته”.

وكان لمجرد قد شارك في جلسة عشاء جمعته مع عدد من الشخصيات المهمة في مصر ومنهم الفنان محمد رمضان والدكتورة داليا خورشيد والسفير محمد آيت سفير المغرب بالقاهرة، والموسيقار مجدي الحسيني، ونجله المخرج والفنان حسام الحسيني، وذلك في أول لقاء يجمع لمجرد ورمضان منذ أغنيتهما إنساي التي طرحاها قبل سبعة أعوام وحققت مشاهدات على اليوتيوب تقترب من المليار.