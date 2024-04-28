جاستن بيبر يقلق عشاقه.. دموعه بدت واضحة وزوجته سخرت منه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدا جاستن بيبر عاطفيا وسط شائعات عن خلافات زوجية بينه وبين زوجته هيلي بيبر.

وفي أحدث منشوراته على إنستغرام، أظهر جاستن البالغ من العمر 30 عامًا جانبه الأكثر ليونة.

وتضمنت الصورة التي تم تحميلها لنجم البوب على منصة التواصل الاجتماعي يوم السبت بعض اللقطات له.

وفي كل صورة من صور جاستن المنفردة، كان يبكي، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ومع تقريب الكاميرا من وجهه، كان بإمكانك رؤية الدموع تنهمر على خديه.

ولم يتم تضمين هايلي، البالغة من العمر 27 عامًا، في منشوره على الإطلاق، لكنها تركت تعليقًا تحته.

وبدا أنها تسخر من المغني الحائز على جوائز عندما كتبت “الباكي الجميل”، مضيفة رمزًا تعبيريًا مبتسمًا يبكي.

وبعض المعجبين في قسم تعليقات جاستن تجاهلوا ردها.

وتساءل أحد المعجبين: “هل هذه علامة؟”.

وأجاب أحد الأشخاص: “أعتقد أنه وهايلي قد يكونان في أزمة صغيرة”.

“جاستن، هل أنت بخير،” سأل معجب ثالث مهتم.

وتنتشر شائعات عن مشاكل زوجية بين هايلي وجاستن عبر الإنترنت منذ أواخر عام 2023.

حتى أن بعض المعجبين توقعوا أن تحضر العارضة حفل Met Gala لعام 2024 مع صديقتها كيندال جينر، 28 عامًا، بدلاً من زوجها جاستن، وسط الشائعات.