أيقونة الجمال في سينما السبعينات.. الذكرى الثانية لرحيل شقيقة أحمد مظهر “الفنانة الشهيرة”| صور

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 11:18 مساءً - يمر اليوم الذكرى السنوية الثانية على وفاة الفنانة فاطمة مظهر، التي رحلت في مثل هذا اليوم عام 2022، وتحولت حينها صفحات نجوم الفن على مواقع التواصل إلى سرادق عزاء بنعيها ورثائها بكلمات طيبة أبرزهم نبيل الحلفاوي الذي وصفها بالفنانة الراقية، خصوصًا وأنها من الممثلات اللاتي تميزن بالظهور الملائكي سواء على شاشة السينما أو التليفزيون.

ذكرى رحيل فاطمة مظهر

كما أعلن الفنان مفيد عاشور رحيل فاطمة مظهر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، ونشر صورة للفنانة الراحلة

من هي فاطمة مظهر ؟

ولدت فاطمة مظهر فى مدينة القاهرة فى عام 1943، وهي أخت غير شقيقة للدنجوان الكبير الراحل “أحمد مظهر“، حيث أنها تصغره بـ 26 عامًا، تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدد كبير من الأفلام منذ حقبة السبعينات وحتى التسعينات.

شاركت فى عدد كبير من الأفلام، منها (الأحـضان الدافئة، بائعة الحب، الاتحاد النسائي)، كما شاركت فى بطولة العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها (القاهرة والناس، أبنائى الأعزاء شكرًا، برج الأكابر)، وغيرها

وكانت آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل “الماضي يعود الآن” بطولة عبلة كامل ويوسف شعبان وحنان شوقي ونيرمين الفقي ورانيا فريد شوقي وعبده الوزير وإبراهيم خان وعثمان محمد علي ومحمد عتريس وأحمد سامي عبد الله وأحمد لاشين، قصة وسيناريو وحوار مجدي صابر، وإخراج رائد لبيب.

أحمد مظهر يرفض عمل أخته في التمثيل

رفض أحمد مظهر -والذى تولى تربية أخته- خوضها تجرية التمثيل مبررًا موقفه بأنها ما زالت صغيرة، حيث كان حريصًا على مستقبلها التعليمى، خاصة أن فاطمة تمكست بدخول عالم الفن خلال دراستها الجامعية وهو ما رفضه “مظهر” بشدة.

وقالت “فاطمة” عام 1972 فى تصريح صحفي لها، إنها عرفت أن أخيها كان محقًا حين حاول منعها من التمثيل قبل الانتهاء من دراستها

حيث رأت الفرحة عارمة فى عين أخيها، وغيّر أحمد مظهر رأيه وتركها تخوض التجربة كما تحب وأدركت من حينها أهمية التعليم ومدى حب أخاها لها.

أول من رشح الفنانة الراحلة للعمل في التليفزيون هو نور الدمرداش وكان قد تعرف عليها في المسرحيات التي كان يخرجها لمسرح الجامعة وكانت هي من بين أعضائه.

وعندما بدأ المخرج محمد فاضل يبحث عن شخصيات لأسرة حلقات القاهرة والناس رشحها نور الدمرداش، واستطاعت فاطمة أن تلفت الأنظار إليها بشخصية منى في حلقات القاهرة والناس، بحسب ما نشرته مجلة آخر ساعة عام 1969.

وقد حاولت فرق مسرحية عديدة أن تضم إليها فاطمة مظهر ولكنها رفضت كل العروض وكان فؤاد المهندس من بين الذين حاولوا إقناعها بالعمل في المسرح ولكنها اعتذرت من المسرح.

وعندما سألت فاطمة مظهر لماذا لم تقبل العروض الكثيرة التي جاءتها للعمل في المسرح وفي السينما وأيضا في التليفزيون خارج دائرة القاهرة والناس؟، قالت في هدوء شديد: أصل انا مش طموحة اوي.. الحكاية مجرد هواية أمارسها في الحدود التي استريح لها.

سبب اعتزال فاطمة مظهر المجال الفني

قدمت فاطمة مظهر العديد من الأفلام السينمائية التي لمعت بها، وبالرغم من ذلك إلا أنها لم تستغل موهبة أخاها واسمه الكبير وأصرت على أن تبدأ مشوارها من نقطة بداية حقيقية لها، فقدمت لنا العديد من الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية، وبعد فترة ليست طويلة في العمل الفني قررت الاعتزال وترك المهنة.

وعندما سئلت عن السبب قيلت أنها بدأت العمل كهواية لها فلم تعلن إعتزالها مرة واحدة بل جاء ذلك القرار تدريجيا، فالأعمال التي تعرض عليها الآن قليلة وأن ما رفضته في بداية عملها كان أكثر من ذلك، فهي لا تريد أن تدخل في حـ رب مع أحد وهدفها الحقيقي لم يكن شهرة أو تحقيق نجومية بل كان لإشباع رغبة.

الخليج 365

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