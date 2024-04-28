ظهور نادر لوالدة روجينا “المحجبة” على السوشيال ميديا.. والجمهور يعلّق على الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 11:18 مساءً - عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بـعيـداً عـن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

والدة روجينا

وهذا ما حدث مع«روجينا» حيث أثارت والدتها حالة كبيرة من الجدل، بعدما قامت ابنتها بنشر صورة لهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام“.

وتفاعل عدد كبير من المتابعون عن الصورة بشكلٍ لافت، وأشار الكثيرين لوجود بعض الشبه بينها وبين والدتها.

بدايات روجينا الفنية

حصلت على بكالوريوس «المعهد العالي للفنون المسرحية»، وأثناء دراستها فيه مع مطلع تسعينيات القرن العشرين بدأت أول الخطوات الفنية خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التلفزيونية، إلا إنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، استطاعت الحصول على أدوار البطولة في الأعمال التلفزيونية على مدى عشرون عامًا وأكثر ومازالت.

أعمالها الدرامية

شاركت روجينا في العديد من الأعمال الفنية على صعيد الدراما وابتدأت العمل عام 1992م.

أول أعمالها كان كل من مسلسل “المستخبي” ، “العائلة” عام 1994م ، “حكايات زوج معاصر” عام 2003م.

شاركت روجينا في مسلسل “ليالي الحلمية” في الجزء الخامس بدور ابنة جلال شهاب، تميزت بدورها الرائع إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق في المسلسل المصري “مع سبق الإصرار” بدرو إجلال، وبرعت أيضا في مسلسل حكاية حياة مع الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا عملها في رمضان السابق مع محمد رمضان والذي اشتهرت به بكلمة ” يا عمري “، ويذكر أن أخر أعمالها مسلسل ” ستهم” الذي يعرض في دراما رمضان 2023.

أعمالها السينمائية

كان لها على صعيد السينما عدة مشاركات منها “المصير” و “محترم إلا ربع”.

حياتها الشخصية

تزوجت وهي بسن صغير من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن مايا ,مريم.

أحدث أعمالها في رمضان 2024

يذكر أن روجينا شاركت في رمضان 2024 بمسلسل “سر إلهي” عرض في النصف الأول من الشهر الكريم، وشاركتها فيه ابنتها مريم.

مسلسل “سر إلهي”، بطولة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين، وتكون من 15 حقة.

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