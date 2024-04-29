جميلات بشكل لا يصدّق.. خالد كمال ينشر أول صورة تجمعه ببناته الشابات| شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 12:48 صباحاً - دوماً ما يحرص الفنان خالد كمال على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الجمهور، إلا أنه وللمرة الأولى ظهر بصحبة ابنتاه..

حيث شارك الفنان المصري صورة له مع نجلتيه في مرحلتين عمريتين مختلفتين عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام“.

خالد كمال مع بناته

واستطاعت الصورة أن تحصد تفاعلًا كبيرًا من قبل الروّاد، وأخذوا يتساءلون عن المزيد من المعلومات حول أبناء الفنان المصري.

من هو خالد كمال؟

ممثل مصري، بدأ العمل الفني منذ منتصف التسعينات من خلال التمثيل على خشبة المسرح حتى بلغ رصيده 94 مسرحية، لكن الجمهور بدأ في التعرف عليه حين شارك بمسلسل (متخافوش) وفيلم (إبراهيم الأبيض) عام 2009، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون.

أعماله

شارك في العديد من المسلسلات، منها: “ما تخافوش” 2009، “عرفة البحر”، و”سيدنا السيد”، و”البلطجي” 2012، “خلف الله”، و”حاميها حراميها”، و”بدون ذكر أسماء” 2013، “قلوب”، و”السبع وصايا” 2014، “من الجاني؟”، و”طريقي”، و”العهد: الكلام المباح” 2015، “جراند أوتيل”، و”الطبال”، و”الخانكة” 2016، “واحة الغروب”، و”لاتطفئ الشمس”، و”عشم إبليس”، و”الطوفان”، و”الحرباية”، و”أبو العروسة” 2017.

وفي الفترة بين عامي 2018 و2021 مثّل في “ليالي أوجيني”، “الوصية”، “ممالك النار”، “لمس أكتاف”، “قابيل”، “فكرة بمليون جنيه”، “شديد الخطورة”، “بخط الإيد”، “وادي الجن: الكهف”، “لحم غزال”، “القاهرة: كابول”.

كذلك لعب أدواراً متنوعة في العديد من الأفلام، أبرزها: “إبراهيم الأبيض” 2009، “بيبو وبشير” 2011، “سبوبة”، و”المصلحة” 2012، “الفيل الأزرق” 2014، “اشتباك” 2016، “وهنّ راغبات” 2017، “بني آدم” 2018.

الخليج 365

الخليج 365

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