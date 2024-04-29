بالصور.. الهضبة وحماقي وحلمي ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد المنتج حمدي بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

شارك عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما في الاحتفال بعيد ميلاد المنتج حمدى بدر مدير أعمال المطرب محمد حماقي.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن الهضبة عمرو دياب ومحمد حماقي وحرمه نهلة الحاجرى والمنتج تامر مرسي وزوجته نسرين إمام، والمخرج طارق العريان والمخرج محمد سامي وخالد سليم وحرمه خيرية هشام، وكريم محمود عبدالعزيز، هنا الزاهد، والاعلامية سمر يسري، حمدي الميرغني، وعماد زيادة، وغيرهم من المشاهير.

يذكر أن آخر أعمال حمدي بدر مسرحية "ميمو" بطولة الفنان أحمد حلمي وهو العمل الذي أعاد حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كانت آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبدالعزيز.