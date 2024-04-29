نجوى كرم تشوق الجمهور لحفلها في دبي يوم 3 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شوقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، جمهورها، لحفلها المقبل في الإمارات بمدينة دبي بقاعة كوكا كولا أرينا

وكتبت نجوى عبر حسابها الرسمي بموقع "X": "بضعة أيام أخرى متبقية!.. أستعد لقضاء ليلة لا تنسى في كوكا كولا أرينا دبي"

ومن ناحية أخرى أعلنت "مومنتس افنتس" عن نفاذ جميع تذاكر حفل نجوى كرم المقبل في ألمانيا الذي يجمعها مع الفنانة أصالة

وبناء على ذلك تم الإعلان عن فتح وعرض تذاكر إضافية بناء على طلب الجمهور، حيث أعلنت موعداً جديداً لطرح التذاكر الإضافية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 أبريل 2023.