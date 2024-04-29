مريم الخشت بدون مكياج ومادلين مطر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خال خاصية القصص القصيرة.

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وظهرت بدون مكياج.

لقاء سويدان

خطفت الفنانة لقاء سويدان، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

مريم أشرف زكي

نشرت مريم أشرف زكي، صورة جديدة لها على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإحدى الكافيهات.

مادلين مطر

ظهرت الفنانة مادلين مطر، بإطلالة كاجوال ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها وظهرت بـ قميص طويل باللون الأبيض، وحازت على إعجاب متابعيها.

ميريام فارس

ظهرت الفنانة ميريام فارس، بإطلالة صيفية مميزة وارتدت فيها فستان ملون، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مريم الخشت

نشرت الفنانة مريم الخشت صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير"، ظهرت بدون مكياج.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.