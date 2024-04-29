موعد تشييع جنازة المخرج عصام الشماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن أحمد الشماع، نجل المخرج والكاتب الكبير الدكتور عصام الشماع، موعد ومكان تشييع جنازة والده الذي رحل عن عالمنا قبل قليل.

ووفقا لنجل الراحل فإنه من المقرر أن يتم تشييع جنازة والده ظهر اليوم الإثنين 29 أبريل من مسجد السيدة نفيسة.

وكتب أحمد: "والدي الدكتور والمؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله.. صلاة الجنازة الضهر في مسجد السيدة نفيسة، والدفنة في المجاورين".

يذكر أن عصام الشماع كتب وأخرج عدد كبير من الأعمال الفنية، إذ كانت أبرز أعماله: مسلسل الكبريت الأحمر، فيلم أخلاق العبيد، فيلم الفاجومي، مسلسل رجل في زمن العولمة، مسلسل نافذة على العالم، فيلم راندفو، فيلم تووت تووت، فيلم كروانة، فيلم النمس.

وأخرج الراحل عددا من الأعمال منها: "رجل في زمن العولمة، الفاجومي، مسلسل أسلحة دمار شامل".