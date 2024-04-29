ملك أحمد زاهر عن أداء شقيقتها فى "أعلى نسبة مشاهدة": أنا فخورة بيها"

ياسر رشاد - القاهرة - دافعت الفنانة “ملك أحمد زاهر” عن شقيقتها “ليلى أحمد زاهر” بعد تعرضها للانتقادات بسبب أدائها الذى وصفه البعض بالمبالغ فيه في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها ليلى:

قالت ملك أحمد زاهر في مداخلة مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2،:" إنا شوفت التعليقات اللى انتقدت أداء ليلى، لكن شوفت تعليقات أكثر تشيد بها، ليلى أنجح واحدة في جيلنا، ولو حد مش ناجح مش هينتقد كل الانتقادات دي".

وأضافت: "شهادتي مجروحة في ليلى، لكن أنا شوفت هي كانت بتذاكر إزاي علشان تتحول لشخصية نسمة الجاحدة، وسلمى أبو ضيف طبعا ممثلة شاطرة جدا، والمخرجة ياسمين أحمد كامل طلعت منهم حاجات مكناش عارفين إنها عندهم".

أوضحت “ملك أحمد زاهر” عن سبب طريقة كلام شقيقتها في المسلسل لانها، جاءت بعد معايشة للواقع قائلة: "ليلى وسلمى قعدوا مع ناس من المنطقة دي، ودي طريقة كلامهم فعلا، وكان في مصحح لهجة، وأنا فخورة بليلى، في الحلقة 11 كلنا في البيت صفقنا لها".

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

وعرض لملك أحمد زاهر في شهر رمضان الماضي مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور وملك أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن المنتج والمحلن هشام جمال أعلن، خطبته رسميًا على الفنانة ليلى أحمد زاهر، ومن المقرر الإحتفال بخطبتهما قريبًأ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادلالصور والفيديوهات "انستجرام"



جاءت ارتباط ليلى زاهر وهشام جمال، بعد انتشار الكثير من الشائعات التي لاحقتهم مؤخرًا وكانت تفيد ارتباطهما، لكنهما كانا دائمًا يحرصان على تكذيبها ونفي ما يتردد على ألسنة الكثيرين.