الأمير ويليام يخطط للإحتفال بذكرى زواجه الـ13.. هذا ما كشفه مصدر ملكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع إبتعاد أميرة ويلز عن النشاطات الرسمية وتركيزها على علاجها الوقائي من السرطان، تنشغل الصحافة البريطانية بذكرى زواج الأمير ويليام والاميرة كيت ميدلتون الـ13 التي تصادف اليوم 29 أبريل، لمعرفة طريقة احتفالهما هذا العام في ظل الظروف الصعبة التي تمر على الثنائي الأشهر في العالم.

توقع غرانت هارولد، كبير الخدم الملكي السابق، أن يكون الاحتفال هذا العام أكثر خصوصية، مشيراً إلى أنه “من المؤكد أن الأمير ويليام لديه خطط للاحتفال مع زوجته بذكرى زواجهما، بشكل خاص هذا العام”.

وأضاف لصحيفة The Royal Observer: “لدينا الذكرى السنوية لوليام وكاثرين في 29 أبريل.. ومع كل ما يحدث مع كيت، لن يكون هذا الاحتفال علنياً وأمراً عاماً، بل سيكون خاصاً جداً، خلف الأبواب المغلقة”.

وأوضح كبير الخدم أنه من المرجع أن يقام الاحتفال في منزل الزوجين، وسيتولى ويليام طهى الوجبة الرئيسية، وقال: “من الممكن أن يقوم ويليام بالطهي، فهو طباخ جيد جداً، لذا من الممكن أن يقوم بإعداد وجبة صغيرة أو شيء من هذا القبيل”، مشيراً إلى أنه من المحتمل أيضاً أن يتبادل الثنائي الهدايا.