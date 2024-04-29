شيرين عبد الوهاب نجمة أولى حفلات مهرجان “ليلة عمر” في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب للقاء جمهورها في الكويت، حيث تحيي أولى حفلات مهرجان “ليلة عمر 2024″، يومي 3 و 4 أيار (مايو) المقبل في “أرينا الكويت”.

ومن المنتظر أن تقدّم شيرين خلال الحفل عدداً من أشهر أغانيها، ومنها: “حبّه جنة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “أنا في الغرام”، “عين ونني”، “أنا كتير”، “مشاعر”، “كلها غيرانه”، “كده يا قلبي” و”على بالي”، و”بحبك إنت”.

أما الحفل الثاني فسيحييه النجمان المصريان بهاء سلطان وتامر عاشور، بمشاركة المطرب السعودي عايض.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب أحيت أخيراً حفلاً غنائياً في بيروت، حضره جمهور من مختلف الجنسيات العربية، حيث دخلت المسرح مع فرقتها الموسيقية وهي بكامل أناقتها مرددةً أغنية “نساي” وسط عاصفة من التصفيق الحار والهتاف بعبارة “وحشتينا يا شيرين”.

يُشار الى أن تامر عاشور أحيا في آذار (مارس) الماضي حفلين غنائيين في الكويت، قدّم خلالهما مجموعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، ومنها: “هيجيني موجوع” و”عشت معاك حكايات” و”بحبك وخايف” و”تسلم” و”كلموها عني” و”بقول عادي”.