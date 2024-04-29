12 مايو افتتاح "ليالي المحروسة" على مسرح السامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يواصل المخرج عصام سعد البروفات النهائية للعرض المسرحي "ليالي المحروسة" تمهيدا لعرضه يوم 12 مايو المقبل على مسرح السامر بالعجوزة

ويأتي العرض تفعيلا لبرتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، لتقديم مشروع مسرحة المناهج برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ عمرو بسيوني، ودعم من رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية الفنان تامر عبدالمنعم، والفنان محمد النبوي مدير فرقة السامر المسرحية

وتعرض المسرحية لطلاب الثانوية العامة، وتقدم لهم منهج تاريخ مصر الحديث ابتداء من الحملة الفرنسية وحتى الوقت الحالي، حيث تتناول الأحداث التاريخية منذ فترة حكم المماليك لمصر مرورا بالحملة الفرنسية ودور محمد علي باشا وكيف قاوم المصريين الاحتلال وصولا لثورة ٢٥ يناير، إيمانا بدور وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم بالاهتمام بمسرحة المناهج للتسهيل على الطالب تلقي المعلومة بشكل فني مبسط .

"ليالى المحروسة" إعداد درامي وأشعار حمدي نوار، وإخراج عصام سعد وغناء وألحان باسم عبدالعزيز، واستعراضات ماهر مفتاح، وديكور وملابس رانيا حداد، فيديو مونتاج محمود صلاح، بطولة سمر الشاذلي، نهال أحمد، إيمان أمين، طارق أنور، عاطف كساب، أشرف شكري، وأسامة نعيم ومحمود الشوكي، ونجلاء عامر وثريا ربيع، ماجد علي، وعبدالله مهنى، علي شندي، أحمد يونس، أنس سليمان، وعبد الرحمن سليم .