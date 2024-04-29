جاستن بيبر يقلق معجَبيه بصوّر دامعة وسط اشاعة انفصاله عن زوجته

انتقل نجم البوب جاستن بيبر، ​​البالغ من العمر ٣٠ عامًا، إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمشاركة جمهوره بمجموعة متنوّعة من اللقطات، بدءًا من ظهوره المفاجئ في مهرجان كوتشيلا إلى بعض صور السيلفي الحزينة له وهو يبكي.

حساب بيبر على انستغرام كان عبارة عن مزيج متنوّع من الصور التي تعود الى أنشطة مختلفة له من مشاركته في مهرجان كوتشيلا، إضافة الى لقطات وهو يستمتع على الشاطئ وحتى بعض اللقطات وهو يتسوّق في متجر للأحذية الرياضية، يبدو أن جاستن يعيش حياته. أو هكذا ظهر.

مزاج “بيبر” اتخذ منعطفًا حادًا عندما نشر صورًا شخصية قريبة تظهره وهو يبكي. مع عدم وجود تعليقات توضيحية لمعرفة السبب. أثار وجه جاستن الحزين قلق جمهوره المخلص. اللقطة المقرّبة لدمعة واحدة تتدحرج على خدّه جعلت من المعجبين يشعرون بالقلق عليه ويغمرونه برسائل الدعم، متسائلين عما إذا كانت أشاعة الانفصال الزوجي عن زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر صحيحة؟

لم تتوقف التكهنات عند هذا الحد، حيث ربط العديد من المعجبين دموعه بالاشاعات المستمرة عن وجود مشكلة مع هايلي، التي تزوجها في عام ٢٠١٨.

هذه المرة، حاولت هايلي تخفيف الحالة المزاجية لجاستن من خلال التعليق على صورة زوجها الدامعة بـ “صرخة جميلة” مصحوبة برمز تعبيري يبكي.

لكن جمهور جاستن بيبر أصبح أكثر قلقًا عليه اليوم خاصة بعدما طلب والد هايلي، ستيفن بالدوين، مؤخرًا الصلاة من أجل جاستن وهايلي. هذا بالاضافة الى ظهور جاستن في مهرجان كوتشيلا بدون خاتم زواجه.