هذه نصيحة آيتن عامر لكل امرأة معنفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “كلام نواعم” المذاع عبر قناة MBC، أكدت النجمة آيتن عامر أن فشل العلاقة الزوجية لا يعود دائماً إلى عيوب في المرأة، ونصحت كل امرأة تعرضت للأذى في علاقة مع رجل برفض فكرة أنها سبب الفشل.

وقالت آيتن: “من وجهة نظري عندما تحدث أمور في العلاقة بين الرجل والمرأة، وتتعرّض المرأة للأذى لا بد من أن تثق بأنها ليست السبب”. وأضافت: “ليس معنى أنك دخلتِ في علاقة فاشلة ستعزفين عن الدخول في علاقة جديدة، فما دامت المرأة تتنفس يجب أن تبحث على الحب في حياتها”.

وردًا على سؤال عن موقفها من الحب بعد انفصالها عن زوجها السابق، قالت: “في هذه الفترة أنا في استراحة، أحتاج لأن ألتقط أنفاسي وأضبط حالي، لأن أي شخص يدخل عمارة غير سليمة لن يستطيع العيش فيها”.

وأكدت آيتن أنها لم تكن السبب في فشل العلاقة الزوجية قائلةً: “أنا شخص بلا عيوب، وأهم ميزة عندي التواضع”، مضيفة: “أضحك عليكم لو قلت عندي معايير لاختيار شريك المستقبل، فعندما تحبّين شخصاً ستحبينه كله على بعضه”.

ونفت آيتن عامر اهتمامها بالثروة في اختيار شريك الحياة بالقول: “ليس شرطاً أن تتزوجي من رجل غني أو له نفوذ، الحب يأتي عندي في المقام الأول ويُغني عن أي شيء آخر في الدنيا”.

كما رفضت آيتن عامر مبدأ تقديم التنازلات من جانب المرأة بقولها: “حتى عندما تحبّين، فلا داعي لأن تدوسي على كرامتك، أنا ضد هذا الموضوع وضد تقديم التنازلات”.