مدير أعمال حلا شيحة يكشف تفاصيل أزمته معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف علي عبد الرحمن، مدير أعمال الفنانة حلا شيحة السابق، تفاصيل أزمته معها، بعدما تقدّم بشكوى ضدها الى نقابة الممثلين يتّهمها فيها بالتهرب من دفع مستحقاته المالية، عن عمله معها في مسلسلها الأخير “إمبراطورية ميم”.

وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية: “في البداية، أتوجّه بالشكر الى نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، على موقفه مما حصل ومحاولاته حل الأزمة ودّياً”.

وأضاف: “تركت العمل مع حلا شيحة منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، واتفقنا على استلام مستحقاتي المالية في شهر آذار (مارس)، وعندما طالبتها بها، قالت لي انتظر يومين وسوف أرسلها إليك، ولكني فوجئت بعدها بأنها حظرتني عبر تطبيق “واتساب”. لذا ذهبت الى نقابة المهن التمثيلية ومعي ما يثبت أن لي مستحقات مالية لم آخذها من حلا شيحة، وطلب الدكتور أشرف زكي مني أن أنتظر حتى تنتهي حلا من تصوير مسلسل “إمبراطورية ميم”، ثم أتقدم بشكوى الى النقابة، وهو ما حدث فعلاً”.

واختتم علي عبد الرحمن حديثه بالقول: “أشرف زكي أخبرني أنه سوف يجتمع بحلا شيحة لحل الأزمة ودّياً وإعطائي مستحقاتي المالية، وأنا حالياً أنتظر موعد هذا الاجتماع، وإذا لم تتجاوب معه حلا شيحة، سوف أتخذ كل الإجراءات القانونية لأخذ حقي منها”.