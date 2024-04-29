تامر حسني يحقق حلم طفل تمنى الغناء معه.. إليكم القصة كاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عام كامل على ظهور الطفل الموهوب آسر مع النجم المصري تامر حسني، في إحدى قصصه على “إنستغرام”، ووعد تامر لآسر بأن يقدّمه للجمهور في حفل ضخم لأنه موهوب ومميز، وفَّى تامر بوعده حيث غنّى آسر في مهرجان “كرنڤال تامر حسني للمدارس” واختاره الأخير ليكون معه في أولى حفلات المهرجان ليعلن “نجم الجيل” عن اكتشافه لموهبة آسر أمام جمهوره.

وقدّم تامر حسني والطفل آسر أغنيه فيلم “تاج”، آخر أفلام حسني والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وما زاد من سعادة آسر أن تامر حسني قال له على المسرح وأمام الحضور بأنه سيكون نجم الجيل القادم.

كما عبّر الفنان الصغير آسر عن سعادته بالوقوف الى جانب تامر حسني في واحدة من أكبر حفلاته والتي تفاعل خلالها الجمهور مع أغنياته بحماسة.

وكان قد حضر حفل “كرنڤال تامر حسني للمدارس” الآلاف من عشاق تامر حسني، وفور صعوده إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات الجمهور والهتافات التي رحبت به. وانسحبت هذه الأجواء إلى مواقع التواصل الإجتماعي إذ تناقل عدد كبير من المتابعين فيديوهات من الحفل أظهرت تفاعل الجمهور مع تامر حسني.