بسبب سؤال عن أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تحبس دموعها على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس البرومو الدعائي لحلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج “صاحبة السعادة”.

وظهرت ياسمين خلال البرومو وهي تتحدث عن الكثير من تفاصيل حياتها العملية والشخصية وعلى رأسها انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

ووجهت إسعاد يونس سؤالًا لياسمين عن ما حدث وأدى إلى الطلاق قائلة: “أنتِ كنتِ بتحبيه أمال إيه اللي حصل؟”، لتظهر ياسمين وهي تغالب دموعها من دون الإجابة على السؤال.

وظهرت ياسمين في البرومو وهي تغني مع إسعاد يونس أغنية لأحد الإعلانات القديمة الذي قدمته قبل أكثر من 30 عاماً، إضافة إلى إجابتها على العديد من الأسئلة.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد روّجت لحلولها ضيفة على إسعاد يونس في حلقة جديدة من برنامج “صاحبة السعادة، والتي تذاع تزامناً مع احتفالات الربيع.

ونشرت ياسمين على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” صوراً من البرنامج وعلقت عليها بقولها: “صاحبة السعادة”، كما قامت بنشر صورة لها مع إسعاد يونس وهما تأكلان البصل الأخضر وعلقت عليها بقولها: “أحسن من البصل مفيش”.