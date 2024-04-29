ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ناتالي حموي في عدد من الأعمال، وأثبتت جدارتها في التمثيل، نذكر من أعمالها: "جوليا، ثواني، أسماء من الماضي، والزوجة الأولى، ومؤخرا صوّرت مسلسل "سر وقدر"، الذي جمعها بالكثير من الممثلين، نذكر منهم الراحل فادي إبراهيم، والممثلين رهف عبد الله، ديان أبي علام، وسام شمص، إنتاج إيلي معلوف، ولم يُعرض المسلسل بعد.
موقع "الفن" التقى بـ ناتالي حموي، وتحدثنا معها عن دورها في مسلسل "سر وقدر"، ومواجهتها للشر في حياتها، وتعاملها مع المنتج إيلي معلوف، وماذا قالت عن الممثلة ماغي بو غصن؟
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ناتالي حموي: "هذا دوري في سر وقدر" وتكشف عن موقف شرير حصل معها وماذا قالت عن ماغي بو غصن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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