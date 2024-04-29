البرنامج الكامل لحفلات الأوبرا في مايو

ياسر رشاد - القاهرة -

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تشهد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، نشاطا ابداعيا مكثفا خلال شهر مايو المقبل حيث تستمر الفعاليات المتنوعة للموسم الفني 2023-2024 على كافة مسارحها فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور .

حفلات المسرح الكبير

فعلي المسرح الكبير تحتفل الاوبرا بعيد العمال الذى يحييه الواعدون من طلاب مركز تنمية المواهب الاربعاء الاول مايو ، الى جانب احتفالية عيد الربيع التى تحييها فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبد السلام الخميس 2 مايو بمشاركة المطربة مروة ناجي مع نجوم الموسيقى العربية ياسر سعيد ، محمد الخولي ،امير الرفاعي ، ولاء طلبة وتضم نخبة من اعمال بليغ حمدي ووردة ، كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة 4 ليالى لباليه " الجمال النائم " ايام الخميس والجمعة والاحد والاثنين 9، 10، 12 ،13 مايو ، ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا مساء السبت 11 مايو وأمسية موسيقية لعازفة البيانو مشيرة عيسي الجمعة 17 مايو اضافة الى حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 24 مايو ، كما تقدم فرقة اوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة اوبرا " كارمن " يومى الخميس والجمعة 30و31 مايو .

حفلات المسرح الصغير

اما المسرح الصغير يستقبل كوكبة من العروض المتنوعة منها حفلات لموسيقي الحجرة لكل من شريف صلاح الدين الخميس 2 مايو ، دعاء صابر الاثنين 20 مايو ، ريهام فايد الخميس 30 مايو ، سوزان صابر الجمعة 31 ، الى جانب ريسيتالات لكل من غادة شاكر " بيانو " الجمعة 3 مايو ، ياسر الصيرفى وامير عوض " فيولينة وبيانو" الجمعة 10 مايو ، حسام شحاته " فيولينة وهارب " الجمعة 17 مايو ، كريم جوهر "بيانو" الاحد 19 مايو ، اماني غنيم " فلوت وتشيللو وهارب " الجمعة 24 مايو ، وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة حفلاً لمدحت عبد السلام الخميس 9 مايو ، وجولة مع الهارب "لمجموعات الاوبرا للموسيقي" منى واصف الخميس 16 مايو ، ومجموعات شباب القاهرة لموسيقى الحجرة بقيادة عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان الاحد 26 مايو ، وبمناسبة عيد الربيع يقدم عازف الترومبيت محمد حلمي حفل ديزنى للأطفال الاثنين 6 مايو ، واحتفال بعيد العمال الاثنين 13 مايو ، كما تتواصل فعاليات النشاط الفكرى والثقافى بندوة ثقافية يوم الاربعاء 8 مايو " اليوم العالمى لحرية الصحافة "وصالون ثقافي الاربعاء 15 مايو " الادب وقضايا المجتمع " وعرض لنادى السينما الاربعاء 29 مايو .

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات لكل من فرقة الحرملك بقيادة مروة عمرو عبد المنعم الجمعة 10 مايو ، عازفة الهارب منال محيى الدين وفرقتها انامل شرقية الجمعة 31 مايو هذا الى جانب حفل افتتاح الاسبوع الثقافى الكوري السبت 18 مايو ويقام الختام الجمعة 24 مايو



مسرح الجمهورية



ويحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة تشمل اوركسترا ايزيس بقيادة خالد صالح الخميس 2 مايو ، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 10 مايو ، حفلين لفرقة اوبرا القاهرة يضمان مختارات من الاعمال الغنائية الفرنسية والألمانية يومى الخميس والجمعة 16، 17 مايو ، حفل من اعمال الموسيقار بليغ حمدي الاحد 26 مايو وحفل للفرقة القومية العربية للموسيقي الخميس 30 مايو .

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الانشاد الدينى حفلين يومى الجمعة 3 مايو و24 مايو ، كما تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلين يومى الاحد 5 مايو و19 مايو ، وتتواصل سلسلة كلثوميات مساء الجمعة 31 مايو ، وتستمر فعاليات النشاط الثقافى والفكرى من خلال 5 صالونات ثقافية تقام ايام الاربعاء الاول من مايو ، الثلاثاء 7 مايو ، السبت 18 مايو ، الثلاثاء21 مايو والخميس 30 مايو .

ويستقبل مسرح سيد درويش " اوبرا الأسكندرية " مجموعة من السهرات المميزة هى احتفالية عيد الربيع للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى السبت 4 مايو ، فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى الخميس 9 مايو ، اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الجمعة 31 مايو ، كما يقدم طلاب مركز تنمية المواهب حفلين الاول بمناسبة عيد العمال السبت 4 مايو والثانى يحييه فصل الغناء الأوبرالي الجمعة 10 مايو ، الى جانب صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الإثنين 13 مايو" امكنة ملهمة"، امسية لنادى السينما الجمعة 24 مايو.

ويقام على مسرح أوبرا دمنهور حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الجمعه 10 مايو ، مجموعة موسيقي عربية الخميس 16 مايو ، نادي فنون الاوبرا الاثنين 27 مايو ولقاء مع نادى السينما الخميس 30 مايو .