مهرجان كان السينمائي.. القائمة الكاملة للجنة تحكيم الدورة 77

ياسر رشاد - القاهرة - يقف القائمون على تحضيرات الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي على قدمٍ وساق تمهيدًا لانطلاقها في الفترة بين 14 و26 مايو المقبل.

أعلنت إدارة المهرجان خلال الساعات الماضية عن القائمة الكاملة لـ لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، برئاسة جريتا جيرفيج.

وضمت عضوية لجنة التحكيم لمهرجان كان، الآتي:

الكاتبة والمصورة التركية إيبرو جيلان، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، بينما تشارك المخرجة والكاتبة والممثلة اللبنانية نادين لبكي كعضو في اللجنة، بعدما شارك فيلمها الأخير "كفرناحوم" في المسابقة عام 2018.

والمخرج والكاتب الإسباني خوان أنطونيو بايونا، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، والمخرج الياباني هيروكازو كوري-ييدا، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي

ومن المقرر أن تمنح اللجنة جائزة السعفة الذهبية لأحد الأفلام الـ 22 المشاركة في المسابقة الرسمية، وذلك بعد فيلم "Anatomy of a Fall" لجاستين تريت، الذي قدمته لجنة روبن أوستلوند في دورة عام 2023.

ومن المقرر أن تعلن لجنة التحكيم عن الفائزين في 25 من مايو المقبل بالتزامن مع حفل الختام الفائزين يوم السبت الموافق 25 مايو المقبل في حفل الختام، الذي سيتم بثه مباشرة على شاشات تلفزيون فرانس تلفزيون في فرنسا وعلى شبكة بروت دوليًا.

وكان مهرجان كان السينمائي أعلن عن فيلم افتتاح الدورة السابعة والسبعين، وهو الفيلم الكوميدي "الفصل الثاني Le Deuxième Acte" أحدث أعمال المخرج الفرنسي كوينتن دوبيو.

تدور الأحداث حول فلورنس، امرأة تريد تقديم دافيد، الرجل الذي تعشقه لوالدها جيوم. لكن المشكلة الوحيدة أن دافيد ليس معجب بها ويريد أن يدفعها لحب صديقه ويلي. تلتقي الشخصيات الأربع في مطعم في مكان ناء لتتفاعل مع بعضها.

"الفصل الثاني" هو الفيلم الطويل الرابع عشر للمخرج كوينتن دوبيو، صاحب السينما الخاصة التي تقوم على كوميديا عبثية يظهر فيها الممثلون بصورة مختلفة عن المعتاد. ويشارك في بطولته ليا سيدو وفينسان ليندون ولوي جاريل ورافايل كينار.

كشف مهرجان كان السينمائي، في بيانٍ رسمي، عن أسماء الأفلام التى تم اختيارها في دورته القادمة 77، وتمت مناقشتها في مؤتمر صحفي. برئاسة كل من من تييري فريمو، وإيريس كنوبلوخ، على أن تقام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائى الدولى خلال الفترة بين 14 و25 مايو المقبل.

سيتسلم المخرج والكاتب والمنتج الأسطوري جورج لوكاس جائزة (Palme d'Or) الشرفية خلال ختام للدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، وصرح لوكاس عن تكريمه من قبل المهرجان: "مهرجان كان السينمائي دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي، كنت قد فوجئت عندما تم اختيار فيلمي الأول، THX-1138، ليتم عرضه ضمن برنامج جديد للمخرجين المبتدئين الذى يُدعى (الأسبوع الإخراجي)، ومنذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في العديد من المناسبات بصفتي كاتبًا، ومخرجًا، ومنتجًا، وأشعر بالفخر الحقيقي لهذا التقدير الخاص الذي يعني الكثير لي".