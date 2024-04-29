شكرا لقرائتكم خبر عن كريم السبكى: اشتغلنا على فيلم شقو 3 سنوات.. ويسرا كريزة الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج كريم السبكى عن سعادته بنجاح فيلمه الأخير "شقو"، وتحقيقه أعلى الإيرادات فى الموسم وقال لـ"الخليج 365": "اشتغلنا على الفيلم 3 سنوات واجتهدنا فيه وأدينا ما علينا فيه لذلك ربنا كلل جهودنا بإشادة الجمهور والنقاد به كرم من الله".

وأضاف كريم السبكى أن فريق العمل من العوامل التي أدت إلى نجاح الفيلم وخاصة أن كل منهم له كاريزما وجماهيرية ويملكون موهبة كبيرة كانت سببًا أساسيًا في النجاح، أما عن مشاركة النجمة يسرا في الفيلم قال إنها كانت كريزة الفيلم والتي كانت إضافة كبيرة لكل فريق العمل".