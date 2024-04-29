شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شقو يحقق 807 آلاف جنيه آخر ليلة عرض فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم شقو بطولة النجم عمرو يوسف إيرادات بلغت 807 آلاف جنيه، آخر ليلة عرض في السينمات، ليبلغ إجمالي ما حققه الفيلم 57 مليونًا و807 آلاف جنيه منذ طرحه في السينمات، إذ طرح في دور العرض بعيد الفطر الماضى، والفيلم من إخراج كريم السبكى.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائى منافسة 4 أفلام هى: "شقو"، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى، و"أسود ملون" بطولة بيومى فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلانى، أحمد فتحى، وميس حمدان وإخر اج حسين البلاسى.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

