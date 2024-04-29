"كليلة ودمنة".. ندوة محمد سليمان بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت اليوم فعاليات مشاركة مكتبة الإسكندرية المكثفة بالبرنامج الثقافي لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته 33 ندوة بعنوان "كليلة ودمنة"، قدم من خلالها الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية إطلالة حول مخطوطات كليلة ودمنة.

وتناولت المحاضرة أهمية كليلة ودمنة فى الواقع المعاصر والماضي ولماذا تحديدا كليلة ودمنة، وكذلك أصل النص بداية من الأصل الهندي وإلى الفارسي وإلى العربي والترجمات الكثيرة التى تصل إلى عشرين لغة ترجمت إليها، كما تناولت الطبعات المبكرة للمستشرقين بداية من طبعات المستشرق الفرنسي "دي ساسي" والاستعانة بالمخطوطات الباريسية والمصرية ثم الطبعات الشامية وعلى رأسها طبعتها اليازجي وطبارة ثم طبعة لويس شيخو ثم طبعة عبد الوهاب عزام بتقديم طه حسين، وعرض لأهم المخطوطات والأقدم منها سواء مخطوطات مكتبة أيا صوفيا أو المخطوطات الموجودة فى المكتبة الوطنية الفرنسية.



‎جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمشاركة متميزة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي انطلقت أعمال دورته الـ 33 من يوم 29 أبريل وتستمر حتى 5 مايو المقبل، والذي يقوم بتنفيذه مركز أبو ظبي للغة العربية برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إذ تشارك المكتبة بركن خاص في جناح مكتبات العالم، علاوة عن المشاركة المكثفة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بالعديد من الندوات والمحاضرات لمسئولي مكتبة الإسكندرية.

يذكر أن محتوى المكتبة يتضمن مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بـ 2 مليون كتاب (بحاجة لمصدر) في بداية 2013 المختارة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة مثل الكريبولية ولغة هايتى وزولو، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى الموضوعات.

معايير متطورة وتصميم مرن

وتعتمد مكتبة الاسكندرية على معايير متطورة وتصميم مرن للبنية والنظام، مما يسهل إمكانية الدمج والتضمين مع أنظمة أخرى، بتوفير الأدوات اللازمة لتيسير عملية تكوين وإدارة ومشاركة محتويات المكتبة، وكذلك التعامل من خلال مجموعة مختلفة من الوسائط والموارد الرقمية

وترجع أهمية مكتبة الإسكندرية في كونها ميدان للبحث العلمى والأكاديمي ومنارة لاثراء الحركة الفكرية والثقافية، لذا فهي تعد من أكبر وأعرق مكتبات العالم القديم إذ استمرت مكتبة الإسكندرية في تطوير العلوم والمعارف في العصور القديمة و منها خرج العديد من العلماء على مدار 7 قرون من الزمان، وحتى الان وبعد اعادة احيائها أصبحت مكتبة مصر منارة ثقافية عالمية