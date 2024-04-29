آمال ماهر تصل جدة لإحياء حفلها في أونيكس أرينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وصلت الفنانة آمال ماهر إلى جدة لإحياء حفلها ضمن تقويم جدة، الذي حدد موعده يوم الجمعة 3 مايو وبقيادة المايسترو وليد فايد بأونيكس أرينا

وقد نشر حساب شركة بنش مارك المنظِمة للحفل على إنستجرام فيديو لوصولها واستقبالها بالمطار وتقديم باقة ورد لها، ثم غادرت إلى المقر المعد لإقامتها؛ لتستعد لتقديم حفلها بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً في جدة

وعلق الحساب على الفيديو: "الفنانة الكبيرة آمال ماهر نورت جدة.. موعدنا يوم الجمعة في أونيكس أرينا"

وبدأت آمال فور وصولها عمليات البروفات المكثفة التي ستستمر لمدة 4 أيام والاستعدادات اللازمة للحفل المرتقب برفقة الموسيقار وليد فايد، والاوركسترا الموسيقية المكونة من 100 عازف . وعبرت آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الأحداث الفنية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم أداء مميز يرضي جمهورها في السعودي الذي ينتظر ظهورها الأول في عروس البحر الأحمر جدة.

الحفل مقرر إقامته يوم 3 مايو، وذلك ضمن فعاليات متنوعة تُقام في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا الحفل برعاية تقويم فعاليات جدة، وتنفيذ شركة بنش مارك

سيُقام الحفل في قاعة "Onyx Arena"، والتي تعتبر واحدة من أبرز قاعات الحفلات في جدة، والتي تتسع لعدد كبير من الجماهير المحبة للفن العربي.

ومن المقرر أن يتم بث الحفل مباشرة عبر الفضائيات المحلية ومنصات البث المباشر، مما يتيح للمعجبين من مختلف أنحاء المملكة والعالم فرصة متابعة هذا الحدث الفني الكبير.