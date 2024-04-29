تركي آل الشيخ يواصل الترويج لنزال "حلبة النار" بملصق كارتوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الترويج لمباراة الملاكمة المرتقبة "حلبة النار" التي ستجمع بين الملاكم الأوكراني أولسكندر أوزيك، والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري والمقرر إقامته يوم 18 مايو المقبل.

ونشر "تركي" ملصقا دعائيا جديدا للنزال المنتظر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام"، وجمع الملصق بين الملاكمين على طريقة القصص المصورة وأفلام الكارتون وعلق: "التاريخ يتم صنعه، اشهدوا المواجهة بين تايسون فيوري وأولسكندر أوزيك على بطولة الوزن الثقيل بلا منازع في حلبة النار الأسطورية".

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، لكن تم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، إذ تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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