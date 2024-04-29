شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد حسام الدين: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السبب في ظهور شباب كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت الممثلة الشابة جهاد حسام الدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إبراز العنصر الشبابى في رمضان 2024، قائلة: "الشركة المتحدة المجهود اللي عملوا مش بس فاد الممثلين الشباب، لأ هو طلع جيل جديد من الشباب، وده من أهم الحاجات اللى حصلت".

وتابعت جهاد قائلة: "خاصة أنه في وقت حصل تشبع من الممثلين الشباب، والناس كانت بتدور عليهم، فلما بدأ يحصل ظهور بشكل واضح ليهم، كان في احتفاء ودعم كبير من الناس المبسوطين أن الشباب طالع دم جديد وفريش، وكان في مجموعة منهم بيظهروا لأول مرة".



وأكدت جهاد: "لو الشباب ده كان طلع لوحده مكنش خد الفرصة دى، علشان إحنا شغالين مع ناس تقيلة أوى، فالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اللى قدمته لينا، لأنه كان مفيد لينا، ومفيد للصناعة".

شاركت الممثلة الشابة جهاد حسام الدين في موسم دراما رمضان 2024، بـ مسلسلين هما مسار إجبارى الذى عرض في النصف الأول من الشهر، ومسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثانى من شهر رمضان.

مسلسل مسار إجبارى تكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.