رحلة الشجاعة والصداقة.. فيلم BLACK DRAGON في دور العرض المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق فيلم الرسوم المتحركة BLACK DRAGON، يوم 1 مايو من إخراج المبدع شنواي شينج، حيث تنطلق الأحداث في رحلة ملحمية مليئة بالشجاعة والصداقة والصراع ضد القوى الشريرة، ويتم توزيع الفيلم بواسطة Four Star Films في دور العرض المصرية.

نلتقي بـ كاكا، وأصدقائه المخلصين الذين تتشابك مصائرهم مع قوة شريرة تهدد بابتلاع وطنهم، حيث يتم اختراق جسد كاكا بواسطة هذه القوة فتنمو بداخله وتزداد قوتها كلما تقدم في العمر، مع الخطر المحدق بالعالم والخوف من اجتياح الشر، يجب أن يتصدى كاكا ورفاقه للتحديات التي ستواجههم.

التنين الأسود الأسطوري

بالتعاون مع التنين الأسود الأسطوري، والأميرة الشجاعة نيني، والحكيم رئيس باراغون، والجريء بيرلي، يبدأ كاكا في مهمة جريئة للدفاع عن وطنه من الهلاك المحتم، حيث تأخذهم رحلتهم خلال أراضي محظورة، وعالم تحت الأرض، وعالم موازي، ليواجهوا خصومًا أقوياء مثل النباتات آكلة اللحوم والمخلوقات الحجرية.