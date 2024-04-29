شكرا لقرائتكم خبر عن سادس فعاليات السينما التسجيلية بأكاديمية الفنون.. غدًا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد قسم مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ بالمعهد العالى للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة غدًا الثلاثاء سادس فعاليات نادى السينما التسجيلية وذلك بعرض فيلم تسجيلى عن الأفلام الكلاسيكية فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة السينما بمتحف الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

يذكر أن تلك الفعالية تقام برعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف كل من الدكتور سمر سعيد عميد المعهد، والدكتورة ولاء محمد رئيس قسم الفولكلور وتقنيات الحفظ.

وأوضحت الدكتورة غادة جبارة: أن تلك الفعاليات تأتى فى إطار الخطة الشاملة التى تعمل عليها أكاديمية الفنون بأثراء الطلاب الطلاب بالمعارض المختلفة وتدريبهم على أحدث التقنيات والتهيئة للحياة العملية بجانب اكتشاف استغلال مواهبهم وتوظيفها عمليا بشكل علمى ومنظم.