أيقونة الموضة العربية.. تكريم غادة عبد الرازق في مهرجان "إيمي جالا" (صور)

حصدت الفنانة غادة الرازق، جائزة "The Arab Fashion Icon of the Year.. أيقونة الموضة العربية عام 2024"، في حفل توزيع جوائز "إيمي جالا" الذي أقيم في مدينة دبي .

ومن جانبها أعربت غادة عبدالرازق عن سعادتها بعد الفوز بهذه الجائزة، معلقة عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "شكرًا جزيلًا على هذه الجائزة الرائعة، كان من دواعي سروري أن أكون معكم وشكرًا كبيرًا لكل من عمل بجد لجعل هذا الحدث رائعًا، أنا فخور جدًا بكم جميعًا".

ووجهت رسالة شكر للمصمم الفرنسي ستيفان رولان: "شكرًا كثيرًا على دعمك وحبك المستمر، إنه لمن دواعي سروري دائمًا أن أرتدي من تصاميمك الفريدة".

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق في الحفل على الريد كاربت بإطلالة غريبة، مرتدية فستانًا أزرق طويلًا بأكمام طويلة واسعة، حيث زين الفستان بنقشات ذهبية تراثية من الأعلى إلى الأسفل.

وشهد حفل "إيمي جالا" - EMI GALA" تكريم عدد من مبدعي عالم الأزياء والموضة والجمال في الدورة الرابعة للمهرجان.

