عبدالرحيم كمال يكشف عن رأي إيرانية في "الحشاشين".. وهذا ما طلبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف السيناريست الكبير عبدالرحيم كمال عن رسالة سيدة إيرانية تحدثت عن رأيها في مسلسل "الحشاشين" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ونشر عبدالرحيم كمال نص الرسالة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وتضمنت التالي: "أتمنى أن تصلك هذه الرسالة وأنت في حالة جيدة، أكتب إليكم بخصوص مسلسل الحشاشين الذي يحظى بشعبية كبيرة والذي أسر الجماهير في موطني إيران، كمشاهد لقد تأثرت بشدة بالجودة الاستثنائية لعملك الذي صاغ ببراعة تبادل الأفكار والمعتقدات ووجهات النظر الإسلامية المختلفة سواء من الماضي أو الحاضر، إن تصويرك الدقيق للديناميكيات الاجتماعية والأيديولوجية المعقدة قد لقى صدى قويًا لدى الجماهير هنا في إيران، الذين انبهروا بعمق وثراء القصة".

وأضافت: "ومع ذلك أردت أن ألفت انتباهكم إلى مشكلة تسببت في بعض الإزعاج للجمهور لسوء الحظ، لم تكن هناك نسخة رسمية مترجمة من المسلسل تم إصدارها باللغات الرئيسية، مما يعني أنه كان على المشاهدين الإيرانيين الانتظار حتى يتم توفير ترجمة غير رسمية باللغتين الإنجليزية والعربية قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الترجمة الفارسية، وكانت هذه عملية مرهقة للغاية للجمهور".

واستكملت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى خيارات الترجمة يعني أيضًا أن المشاهدين الصم وضعاف السمع لم يتمكنوا من الاستمتاع بالمسلسل مع أي شخص آخر، سيكون الوضع المثالي هو أن يقوم فريق الإنتاج بإصدار نسخ رسمية مترجمة باللغات الرئيسية التي من المرجح أن تحظى بجمهور كبير، مثل الإنجليزية والعربية والفارسية على أقل تقدير سيكون توفير نسخة رسمية للحوار مكتوب باللغة العربية الأصلية مفيدًا للغاية، حيث سيسمح ذلك للمشاهدين ترجمتها إلى لغاتهم الخاصة".

وتابعت: "أتمنى أن تأخذوا هذه التعليقات بعين الاعتبار وأن تعملوا على معالجة هذه المشكلة سواء بالنسبة للمسلسل الحالي أو لأي إنتاجات مستقبلية، يعد توفير محتوى يمكن الوصول إليه بلغات متعددة أمرًا بالغ الأهمية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور والسماح لجميع المشاهدين بالتفاعل الكامل مع عملك الاستثنائي وتقديره".

وأنهت تعليقها بتوجيه الشكر له قائلة: "شكرًا لك على تفانيك وعلى المسلسل الرائع الذي قمت بتأليفه، لقد كان الحشاشين بمثابة شهادة حقيقية على براعتك في سرد القصص، وأنا واثقة من أنه مع اهتمامك بإمكانية الوصول للمشاهدين، سيتمكن المزيد في جميع أنحاء العالم من الانغماس في النسيج الغني من الأفكار ووجهات النظر التي نسجتها، أتمنى لك النجاح المستمر مع الحشاشين ومشاريعك المستقبلية".

وأعلن التليفزيون الإيراني حظر بث وعرض مسلسل "الحشاشين" المستوحى من قصة حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين في القرن الحادي عشر، وبحسب وكالة الأنباء الفارسية، أن سبب منع المسلسل هو وجود أخطاء تاريخية وأن هناك تحيزات سياسية، واعتبارها أن المسلسل يقدم صورة غير حقيقية عن الإيرانيين، وأن إيران قررت حظر المسلسل على جميع المنصات المحلية والتليفزيونية.

وشارك ببطولة مسلسل "الحشاشين" نخبة من النجوم، على رأسهم: النجم كريم عبدالعزيز، الفنان أحمد عيد، الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنان نيقولا معوض، الفنان سامي الشيخ، الفنان عمر الشناوي، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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