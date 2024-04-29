إلهام شاهين ناعية عصام الشماع: "وداعاً الطبيب والإنسان الخلوق"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة إلهام شاهين، المخرج والسيناريست الراحل عصام الشماع، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين 29 أبريل، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

وشاركت "شاهين"، الجمهور صور من أفيش فيلم دنيا عبد الجبار والجنتل، للمخرج عصام الشماع، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "وداعاً الطبيب والكاتب المحترم والإنسان الخلوق دكتور عصام الشماع.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

وأضافت: "سنتذكره دايماً بكل الخير قدمت معه فيلمين أعتز بهما جداً مع النجم الكبير محمود عبد العزيز رحمة الله عليه، فيلم الجنتل وفيلم دنيا عبد الجبار".

وكان أحمد عصام الشماع نجل الراحل، أعلن خبر وفاة عصام الشماع عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، قائلا: "والدي الدكتور والمؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله".

يذكر أن، عصام الشماع كتب وأخرج عددا كبيرا من الأعمال الفنية، إذ كانت أبرز أعماله: "مسلسل الكبريت الأحمر، فيلم أخلاق العبيد، فيلم الفاجومي، مسلسل رجل في زمن العولمة، مسلسل نافذة على العالم، فيلم راندفو، فيلم تووت تووت، فيلم كروانة، فيلم النمس"، وأخرج الراحل عددا من الأعمال منها: "رجل في زمن العولمة، الفاجومي، مسلسل أسلحة دمار شامل".

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