موعد ومكان عزاء والدة الفنان السوري قيس الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، عن موعد ومكان عزاء وجنازة والدته الفنانة خديجة العبد، التي وافتها المنية أمس الأحد.

وكتب قيس الشيخ نجيب، موعد العزاء عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "خديجة العبد أم قيس حرم المرحوم محمد شيخ نجيب.. نقبل التعازي للرجال والنساء غدًا الثلاثاء والأربعاء بصالة نقابة الأطباء في أبو رمانة مقابل حديقة المدفع دمشق.. سوريا".

ونعى "قيس الشيخ" والدته، وكتب في منشور عبر حسابه على "انستجرام": "الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل سلميلي على بابا".

ونعت نقابة الفنانين في دمشق بدولة سوريا والدة قيس الشيخ، عبر الحساب الرسمي بموقع فيسبوك، وكتبت: "وفاة الزميلة الفنانة القديرة خديجة العبد، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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