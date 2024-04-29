شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تجرى بروفة أولى حفلاتها الغنائية في السعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت المطربة آمال ماهر بروفة أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات في جدة 2024، حيث تجرى آمال بروفات مكثفة تستمر لمدة 4 أيام، وذلك قبل الحفل الذي يصاحبها فيه الموسيقار وليد فايد مع الأوركسترا موسيقية مكونة من 100 عازف.



الموسيقار وليد فايد في بروفات أولى حفلات آمال ماهر في السعودية



بروفات أولى حفلات آمال ماهر في السعودية



الموسيقار وليد فايد



آمال ماهر في السعودية



حفل آمال ماهر

وعبرت آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الأحداث الفنية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم أداء مميز يرضي جمهورها في السعودي الذي ينتظر ظهورها الأول في عروس البحر الأحمر جدة.

ومن المقرر أن تقدم آمال ماهر، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، ومن المتوقع أن يكون الحضور كبيرا.

وكانت قد تصدرت الفنانة آمال ماهر قوائم تريند موقع "إكس"، بعد تقديم حفلها، حيث احتلت آمال، المركز الأول، في قوائم تريند موقع "إكس"، بعد نشرها مقاطع فيديو من الحفل، ووصفته بـ "كانت ليلة ماتتنسيش"، و"كانت ليلة من ألف ليلة وليلة".

وقدمت آمال، في الحفل بمشاركة أوركسترا تضم 50 عازفا، مجموعة من أبرز الأغاني، التي غنتها "كسبتوا الرهان"، و"أنا الحب"، و"صاحبة عمري"، و"الحكاية"، و"أنا كويسة"، بالإضافة إلى أغنية "العيون السود" للمطربة الراحلة وردة.