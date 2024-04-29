بعد أسبوع من عرضه.. فيلم “تشالنجرز” يتصدر في أميركا الشمالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “إكزبيتر ريليشنز” يوم الأحد الفائت عن تصدر فيلم “تشالنجرز” Challengers من بطولة النجمة الأميركية زيندايا، المركز الأول في شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعد أسبوع من عرضه، وفق وكالة “فرانس برس”.

وتؤدي الممثلة والمغنية البالغة 27 عاماً دور لاعبة تنس بارزة تعتزل بعد تعرّضها لإصابة، ثم تساعد زوجها للاستعداد إلى مباراة ضد لاعب يتبيّن أنه حبيبها السابق وصديق زوجها المقرّب في مرحلة من حياته.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس “إنها انطلاقة جيدة جدا لفيلم درامي رومنسي ورياضي”، مشيراً إلى نجومية زندايا وموهبة المخرج الإيطالي لوكا غوادانيينو الذي اشتهر عالمياً بفضل فيلم “كول مي باي يور نايم” Call Me By Your Name.

وحقق “تشالنجرز” 15 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.

وأكد غروس أنّ “القصة الجيّدة وموهبة المخرج والاختيار المناسب للنجمة والتوقيت الصحيح، أدت كلها إلى نجاح العمل”.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم “أنسنغ هيرو” Usung Heroمحققاً إيرادات قدرها 7,8 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه.

ويتناول الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية، قصة عائلة من الموسيقيين تنتقل من أستراليا إلى الولايات المتحدة.