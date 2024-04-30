شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب الأوبرا على المسرح الكبير احتفالاً بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن احتفالات الثقافة المصرية بعيد العمال تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية ضخمة للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يحيها كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء الأول من مايو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من المؤلفات الغنائية التى وضعها كبار الملحنين وأبرزت أهمية العمل والإنتاج لبناء الوطن إلي جانب عدد من الأعمال الحماسية التى تحث على العمل والإجتهاد لتحقيق المستقبل المشرق.



مواهب الأوبرا



مواهب الأوبرا

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تمت إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديرًا لجهدهم.