شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يتطرق لفقرة خاصة عن الزراعات المصرية على ميجا اف ام غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطرق الإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج بيت شريف على إذاعة ميجا اف ام، خلال البرنامج، إلى تطورات الزراعات المصرية خلال الفترة الأخيرة بصورة لافتة، خاصة مع بدء محصول القمح وغيره من المحاصيل، بالإضافة إلى المحاصيل الصيفية التي تتميز بها التربة المصرية، وذلك خلال حلقة غد الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء مع دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الإعلامي لمركز البحوث الزراعية.

هذا وحل الإعلامى شريف مدكور ضيفاً على برنامج ع المسرح خلال شهر رمضان الماضى، خلال حلقة تطرق فيها إلى اعتزازه بلقب مذيع ستات مصر قائلاً: "اتريقوا عليا الناس في البداية بسبب هذا اللقب، بس أنا مزعلتش وده تاج على راسى، وأمهات وجدات مصر بيثقوا فيا ثقة عمياء ويارب أكون أد الثقة دى والأطفال أيضا يثقون في".

كما أضاف شريف مدكور، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، بقوله: عندما أوجه نصيحة للأطفال فى البرنامج ألاقى تانى يوم الأمهات على الفيس بعتالى فيديوهات للأطفال وهما بيطبقوا اللى بقوله وده بيفرحنى".