بالصور- وليام وكيت يحتفلان بذكرى زواجهما هذا العام بشكل مختلف تمامًا… اقرأ التفاصيل

نشر قصر كنسينغتون صورة للأمير وليام وزوجته بمناسبة ذكرى زواجهما وقد احتفلا به “بشكل مختلف تمامًا” هذا العام، بينما تواصل أميرة ويلز علاجها من السرطان.

وفي هذا الإطار، شارك القصر صورة بالأبيض والأسود لـ وليام وكيت وهما يبتسمان في يوم زفافهما، وذلك عبر تطبيق “إكس” بحيث تعود الصورة الى مثل هذا اليوم قبل ١٣ عامًا.

كيت، التي تخضع للعلاج الكيميائي لمرض السرطان، تزوجت من الملك المستقبلي وليام في عام ٢٠١١ بعد ثماني سنوات من المواعدة.

وبينما سبق للزوجَين أن طرحا صورًا جديدة لهما احتفالاً بهذه المناسبة، إلا أن ذلك لم يكن ممكنًا هذا العام بسبب صحّة كيت، فقررا نشر صورة قديمة من زواجهما.

وفي حديثه بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لزواجهما، قال المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز: “سيكون هذا العام مختلفًا تمامًا عن السنوات السابقة حيث تخضع كاثرين للعلاج الكيميائي الوقائي بعد تعافيها من جراحة في البطن”.

للزوجَين الملكيَّين ثلاثة أولاد هم الأمير جورج، الأميرة تشارلوت والأمير لويس.