ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة الكويتية روان بن حسين متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها، خطفت فيها الأنظار.

وتألقت روان بفستان رائع باللون الأبيض السكري من تصميم المصمم اللبناني العالمي رامي قاضي.

وجاء الفستان بتصميم فاخر وراقي، بدت فيه روان كالأميرات، أبرز رشاقتها التي باتت حديث المتابعين، إذ جاء بقصة طويلة يصل إلى الأرض، وبنمط الـ"كورسيه"، الذي حدد خصرها، كما أنه مكشوف الكتفين

وميز تصميم الفستان بتطريزات الورود اللامعة التي جاءت بتقنية ثلاثية الأبعاد، على شكل وصلات لامعة في القسم العلوي منه، كما انسدل من الأكمام، وشاح طويل من الشيفون يصل إلى الأرض، ما أضافة المزيد من الأناقة للفستان.

وأكملت روان إطلالتها بمجوهرات باهظة، إذ اختارت عقد وأساور بالإضافة إلى حلقتي أذن مرصعة بالماس.

ومن الناحية الجمالية، اختارت روان تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلاً على كتفيها بطريقة ملساء، واعتمدت مكياجا ناعماً أبرز ملامح وجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر روان بن حسين تتألق بفستان أبيض بدت فيه كالأميرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.