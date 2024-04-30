بالصور – هاني شاكر يعود إلى الأوبرا المصرية بحفل مكتمل العدد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر حفلاً غنائياً كبيراً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية رفع لافتة كامل العدد، بمناسبة أعياد الربيع في مصر، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

رحب الفنان هاني شاكر بعد صعوده إلى مسرح الحفل بالحضور وقال للجمهور: “وحشتوني أوي من زمان غايب عن الغناء في الأوبرا، وسعيد باللقاء معاكم” وبدأ حفله بغناء أغنية “ولا بيك ولا بيا” وسط تفاعل وتصفيق كبير من عشاق الفنان الكبير الذين حرصوا على الحضور وسماع أغاني نجمهم المحبب.

وقدم هاني شاكر أمسية طربية فريدة وتألق بباقة مختارة من أغنياته الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية التي اشتهر بتقديمها أبرزها: “كل ليلة، لو رحت بعيد، ما تهدديش، أصاحب مين، يا ريتني”.

واستكمل أمير الغناء العربي حفله وغنى :”مش هو ده يا قلبي لأ، نسيانك صعب أكيد، موعود، كتبت لي السنين، مع قلبك، دعوة فرح، وأنت معايا، كفاية، بكل العمر، حبك نار، سألتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أحلف بسماها، إضافة إلى عدد من أغاني العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ.

يُذكر أن هاني شاكر طرح آخر أعماله الغنائية في شهر فبراير الماضي بعنوان “انسى اللي خان”، على موقع يوتيوب وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، وجاءت الأغنية استمراراً لحالة النشاط التي عاشها أمير الغناء العربي في الفترة الأخيرة، وتقديمه أكثر من أغنية بلون جديد عليه مثل “بلاد البخت” و”الكبير” و”مروق”.