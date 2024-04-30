مؤلف فيلم “السرب”.. مشاهد أثرت في وجداني ولن أنساها طيلة حياتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد عمر عبد الحليم مؤلف فيلم “السرب”، أنه أثناء العمل على كتابة الفيلم، حرص على مشاهدة مقطع فيديو ذبح الـ21 مصريًا على يد تنظيم داعش الإرهابي، في الواقعة التي هزت المصريين والعالم أجمع في فبراير عام 2015. وقال إن المقطع مليء بالتفاصيل الكثيرة وكان يجب مشاهدتها، من بينها أن الفيديو يحتوي على لغة إنجليزية، حيث كان التنظيم يخاطب الغرب بهذه الفيديوهات، وكان لابد من مشاهدة ومعرفة الشخصية التي تتحدث بهذه اللغة، مع ملاحظة لغة الجسد وما ترسله من رسائل.

وفي تصريحات إذاعية قال عبد الحليم :”الفيديو كان مؤلماً وموجعاً، وسبب لي بعض الكوابيس أثناء مشاهدته”، مؤكدا أن هذا العمل لن ينساه طوال حياته، لأنه أثر في وجدانه كثيرًا.

وأكد عمر عبد الحليم مؤلف الفيلم أن من أهم الدوافع التي دفعته للعمل على فكرة الفيلم هي الرد المصري القوي الذي أعقب الحادث بساعات، حيث حركت مصر أسطولها من أجل عمال مصريين سافروا بحثا عن لقمة العيش ولم تفرق الدولة المصرية وقتها بين مسلم أو مسيحي، فقير أو غني.

يذكر أن فيلم “السرب” هو فيلم حربي مصري شارك فيه سلاح الطيران المصري الحقيقي، من بطولة أحمد السقا وشريف منير وكريم فهمي وآسر ياسين ونيللي كريم وصبا مبارك. و يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية وداعش.

ويتضمن واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا، وقيام الجيش المصري بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية، وقد تأجل عرضه عدة مرات على مدار سنوات، قبل الإعلان عن طرحه في السينما في الأول من مايو المقبل.