شبيه عمرو دياب.. هل موهبة بحق أم بديل اقتصادي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يسعى البعض لتقليد الفنانين أو المشاهير من رجال الأعمال والسياسيين، خصوصا إذا ما كان هناك تشابه في الملامح، ويكون هذا التقليد إما من أجل التسلية، أو من أجل الشهرة المؤقتة لفترة ما.

لكن أن يقوم شخص ما في تقمص شخص آخر و”يعتاش” على هذا الأمر، فهذا هو الغريب بحق، فقبل شهور انتشرت فيديوهات من حين لآخر لشخص شبيه بالفنان عمرو دياب، ويؤدي أغنياته، الغريب أن هذا الشخص ويدعى “نور دياب”، وغالبا سيكون هذا أيضا تقليداً للاسم، أصبح مطلوباً لإحياء الحفلات والمناسبات وحفلات الزفاف، ويقوم بغناء أغنيات الفنان الكبير ويتمايل عليها أو يرقص بنفس طريقة الفنان الأصلي الشهيرة.

ولا يكتفي شبيه الهضبة بهذا فقط، بل يصطحب معه فرقة موسيقية كبيرة مكونة من 12 فردا لعزف الآلات المختلفة، يقومون بعزف أغاني الهضبة الجديدة والقديمة، ويقوم أيضا بإحياء الحفلات في عدة دول، حيث أقام حفلا قبل عام في دبي تخطى فيها سعر التذكرة الـ500 درهم.

وينشر “نور دياب” مقاطع مصورة من حفلاته المختلفة عبر حسابه على إنستغرام، والتي تبدو في أماكن مرموقة، ويظهر فيها تفاعل الحضور معه من شباب وفتيات وكأنهم في حفل حقيقي لـ”للهضبة”، كما أنه اعتاد على نشر مقاطع مصورة وهو يقوم بعمل البروفات على أغاني الفنان عمرو دياب المختلفة.

ويندهش عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من هذا المشهد، ومنهم من يرجع الأمر إلى حب الناس الكبير للفنان عمرو دياب وأغنياته على مدار مشواره الفني الطويل لأكثر من 40 عاماً، وفي نفس الوقت عدم قدرة معظمهم على دفع تكلفة حضور حفل من حفلاته فيصبح هذا الشبيه بديلا للطبقات البسيطة فيما سماه البعض “عمرو دياب الغلابة”، كما يتحدث البعض الآخر عن ضرورة مقاضاة الهضبة لهذا الشخص لينتهي “هذا التعدي على الملكية الفكرية” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها شبيه للفنان عمرو دياب، فأشباهه ممن يسعون للشهرة كثر، منهم مطرب يقلد صوته ويغني أغانيه يدعى “مصطفى التاجي” وظهر بعدة برامج، وآخر يشبهه في الملامح ويعمل جزاراً في محافظة الشرقية ويدعى “محمد عبد الله”، كما ظهر شاب شبيه للهضبة في إعلان لأحد المشروبات الغازية قبل 3 سنوات، لكن هذا الأخير هو الوحيد الذي ظهر بهذا الشكل بصفة رسمية، حيث كان ظهوره مع الهضبة شخصياً ليمثل عمرو دياب في مرحلة الشباب الأولى.