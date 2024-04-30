احتفالًا بـ40 عامًا من التميز.. عمر خيرت يروج لحفله في قصر عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلًا موسيقيًا في قصر عابدين يوم 7 يونيو المقبل.

وكشفت الصفحة الرسمية للموسيقار الكبير على "انستجرام" تفاصيل الحفل المرتقب حيث تم فتح أبواب حجز التذاكر للحفل الذي سيقام يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء والدخول بالملابس الرسمية فقط.

ويشارك الموسيقار الكبير عمر خيرت في فعاليات "مهرجان ليلة العمر" في مركز الشيخ جابر الثقافي يومي 16 و17 مايو المقبل، وسيقوم بعزف عدد من مؤلفاته الموسيقية الشهيرة سواء من أعمال سينمائية أو تليفزيونية.

أحيا الموسيقار عمر خيرت عددا من الحفلات الموسيقية خلال العام الماضي كان أبرزها مشاركته في مهرجان العلمين الجديدة وسط حضور جماهيري ضخم.

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