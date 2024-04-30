“عروس” تضع مايا دياب في الصدارة.. تفاعل كبير مع فيديو اقتحام حفل الزفاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد 4 ايام فقط من صدورها، حققت أغنية النجمة اللبنانية مايا دياب الجديدة “عروس” أكثر من 2.2 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

واقتحمت مايا دياب في كليب “عروس” حفل زفاف في لبنان على أنغام الأغنية، إذ حرصت مايا على عدم معرفة العروسين او أي من المعازيم عن حضورها ، فتم التنسيق بين فريق عملها وبين منظمي حفل الزفاف لمعرفة الوقت المناسب لحضورها للحرص على التكتم والاحتفاظ بعنصر المفاجأة .

وحققت أغنية “عروس” فور صدورها نجاحاً لافتاً، كما تصدّر الكليب قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على موقع “يوتيوب” في لبنان والأردن والسعودية وغيرها من البلدان العربية.

أغنية “عروس” من كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة وتم تصويرها مع المخرج جو بو عيد الذي رحب فورا بفكرة خوض هذه التجربة المختلفة مع مايا وتصويرها بعفوية .