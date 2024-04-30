الإعلان عن موعد عرض مسلسل “ذات أخرى٢” لـ توبا بويوكستون

أعلنت منصّة نتفليكس رسميًا عن موعد عرض مسلسل (ذات أخرى) بموسمه الثاني، بطولة النجمة التركية توبا بويوكستون ونخبة من الممثلين الاتراك.

المسلسل، الذي صوّر في اسطنبول، سيعرض على المنصّة بتاريخ ١١ تموز/يوليو ٢٠٢٤.

وكان مسلسل (ذات أخرى)، الذي عرض على نتفليكس، قد حقق نجاحًا باهرًا بعد احتلاله المرتبة الثانية في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عالميًا بأكثر من ٣١ مليون ساعة مشاهدة في بداية عرضه ثمّ تصاعدت الارقام لاحقًا، ما دفع بالمنصة الى اعطاء الضوء الأخضر لصنّاع العمل لتصوير موسم ثانٍ منه.

الجدير ذكره أن مسلسل (ذات أخرى) يجمع النجمة التركية توبا بويوكستون بنخبة من الممثلين الاتراك نذكر منهما: بونجوك يلماز، سيدا باكان، نيلوفر أشيكالين، فرات تانيش وغيرهم وهو من تأليف نوران إيفرين شيت واخراج بوركو ألبتكين.